Вынес стиральную машину из чужого дома: нечистого на руку сельчанина задержали

Вынес стиральную машину из чужого дома: нечистого на руку сельчанина задержали

О пропаже техники в милицию сообщил 51-летний житель села Мокра. Мужчина пояснил, что в пустующий родительский дом не наведывался несколько недель. Когда пришёл, понял, что в нём кто-то похозяйничал.

Инспекторы установили личность подозреваемого – 34-летнего сельчанина, проживающего по соседству. Мужчина знал, что в доме никто не живёт. Он пробрался в помещение и вынес стиральную машину, которую затем продал приятелю, пишет mvdpmr.org.

Владельцу украденную технику вернули. По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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