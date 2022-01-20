Вымогали у водителя 400 евро: задержаны двое полицейских (ВИДЕО)

Вымогали у водителя 400 евро: задержаны двое полицейских (ВИДЕО)

На взятке попались два сотрудника Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ).

Инспекторы вымогали у гражданина 400 евро, обещая не документировать факт управления автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Они были задержаны с поличным: в результате досмотров были обнаружены и изъяты денежные средства.

В отношении сотрудников НИОБ возбуждено уголовное дело за пассивную коррупцию. Подозреваемые задержаны на 72 часа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md