Вымогали у водителя 400 евро: задержаны двое полицейских (ВИДЕО)

0

На взятке попались два сотрудника Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ).

Инспекторы вымогали у гражданина 400 евро, обещая не документировать факт управления автомобилем по поддельному водительскому удостоверению. Они были задержаны с поличным: в результате досмотров были обнаружены и изъяты денежные средства.

В отношении сотрудников НИОБ возбуждено уголовное дело за пассивную коррупцию. Подозреваемые задержаны на 72 часа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.