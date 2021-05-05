Вымогали крупную сумму денег: двое иностранцев шантажировали третьего (ВИДЕО)

Вымогали крупную сумму денег: двое иностранцев шантажировали третьего (ВИДЕО)

Полиция выявила двух граждан Азербайджана, которые шантажировали 45-летнего гражданина Турции. На протяжении трёх месяцев подозреваемые угрожали потерпевшему пистолетом, отняли автомобиль и под предлогом несуществующего долга вымогали 1 600 000 леев.

Один из злоумышленников в середине апреля был задержан на 30 суток. Второй мужчина, ранее осуждённый за покушение на убийство, объявлен в международный розыск.

По факту шантажа в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Виновным грозит лишение свободы на срок от 13 до 15 лет.

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