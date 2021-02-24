Вымогали деньги и избили: двух хулиганов привлекут к ответственности

Вымогали деньги и избили: двух хулиганов привлекут к ответственности

В милицию обратились два брата. Тираспольчане 34 и 39 лет пояснили, что к ним нагрянули два незваных гостя. Молодые люди требовали деньги за ущерб, якобы причинённый 12-летней дочерью одного из заявителей.

Получив отказ, один из парней достал газовый баллончик и распылил его в лица оппонентов. После злоумышленники повалили мужчин и принялись избивать, пишет mvdpmr.org.

Участковые установили личности двух подозреваемых. Молодые люди 19 и 22 лет сознались в содеянном. По фактам вымогательства, хулиганства и угрозы убийством ведётся проверка.

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