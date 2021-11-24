Вымогала деньги у подчинённых: задержана глава психиатрической больницы в Бельцах

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В отношении руководителя больницы НАЦ возбудил уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

По предварительной информации, начальница учреждения взимала ежемесячную “плату” с врачей и обслуживающего персонала. Согласно заявлениям некоторых сотрудников больницы, руководитель учреждения предоставляла ежемесячные надбавки к заработной плате, после чего заставляла их вернуть, взамен обещая “не создавать никому проблем в работе”. Ежемесячно взимаемые суммы варьировались от 3 000 до 10 000 леев.

Сотрудники НАЦ провели обыски в офисе подозреваемой. В отношении женщины ведётся расследование. В случае обвинительного приговора гражданке грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

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