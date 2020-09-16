Вымогал взятку, чтобы “замять” дело об изнасиловании: в Ниспоренах задержали адвоката

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Адвокат из Ниспорен был задержан сотрудниками НАЦ по делу о злоупотреблении служебным положением. Подозреваемый потребовал 1 000 евро от мужчины за то, чтобы оказать содействие в закрытии дела об изнасиловании и бытовом насилии.

Правозащитник утверждал, что за вознаграждение сможет повлиять на ответственных лиц, чтобы те ускорили процедуру примирения между сторонами, с освобождением обвиняемого из-под стражи и прекращением уголовного производства.

В то же время он получил 1 000 евро от другого гражданина, пообещав помочь ему избежать ответственности за половую связь с несовершеннолетней.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе НАЦ. В случае обвинительного приговора ему грозит штраф от 2 000 до 3 000 условных единиц или до 5 лет лишения свободы.

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