Вымогал у девушки-подростка интимные видео в обмен на телефон: злоумышленнику дали 11 лет тюрьмы

Вымогал у девушки-подростка интимные видео в обмен на телефон: злоумышленнику дали 11 лет тюрьмы

Суд Бельц вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего жителя Глодян, который сексуально эксплуатировал 15-летнюю девушку из Сорок.

События происходили летом 2017 года. Молодой человек познакомился с несовершеннолетней в Интернете. Воспользовавшись юным возрастом и уязвимостью жертвы, обвиняемый уговорил девушку показать свои интимные видео и фото в обмен на обещание подарить дорогой телефон. После этого злоумышленник пригрозил отправить изображения родственникам и одноклассникам несовершеннолетней.

Жертва была вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Мужчину отправили на скамью подсудимых, а на днях приговорили к 11 годам тюрьмы.

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