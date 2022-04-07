Вымогал несуществующие долги: на криминального авторитета заведено уголовное дело

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам расследует дело о шантаже и вымогательстве крупной суммы: 350 000 евро и 11 миллионов леев.

Задержанный является членом организованной преступной группы. Мужчина организовал мошенническую схему: через своих сообщников он шантажировал двух бизнесменов и членов их семей. При обыске в его домах правоохранители нашли оружие, около 200 патронов и несколько телефонных карт. Оружие использовалось для шантажа потерпевших.

В настоящее время подозреваемый и один из его сообщников находятся под стражей до окончательного решения суда.

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