Вымогал крупную взятку за подпись: нечистого на руку управдома задержали с поличным (ФОТО)

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Администратор жилого дома в секторе Ботаника был задержан сотрудниками НАЦ в момент получения взятки в 24 000 евро от экономического агента. По словам заявителя, за эти деньги управдом обещал подписать акт приёмки после строительства мансард и ремонтных работ в здании.

Изначально подозреваемый просил экономического агента предоставить ему мансардную жилплощадь либо выплатить её денежную стоимость в 24 000 евро в обмен на подпись в акте о приёме работ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина задержан на 3 суток за взяточничество. Если его признают виновным, ему грозит штраф в размере от 4 350 до 6 350 условных единиц или лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, в обоих случаях с лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 5 до 7 лет.

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