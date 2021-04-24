Выместила недовольство: пассажирка повредила машину такси

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К правоохранителям обратился водитель такси и рассказал, что агрессивная пассажирка повредила его служебное авто.

Как выяснилось, 41-летняя женщина вызвала машину, чтобы добраться из села Ближний Хутор в Тирасполь. Возвращалась горожанка навеселе.

По словам водителя, клиентка сначала отказывалась платить, ссылаясь на то, что они уже знакомы и она рассчитается потом. Не получив согласия, женщина всё же отдала деньги за поездку, пишет mvdpmr.org. Выйдя из салона, своё недовольство она выместила на автомобиле, ударив ногой и повредив крыло Dacia Logan.

По данному факту проводится проверка. Женщина может быть привлечена к ответственности за повреждение чужого имущества.

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