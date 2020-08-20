Выманивали у граждан документы на недвижимость, землю и авто: группой мошенников руководили из тюрьмы (ВИДЕО)

Выманивали у граждан документы на недвижимость, землю и авто: группой мошенников руководили из тюрьмы (ВИДЕО)

Группа из четырёх человек была задержана сотрудниками полиции совместно с прокурорами и сотрудниками НАПУ за совершённое в особо крупных размерах мошенничество. Членам группы от 42 до 58 лет, все они – ранее судимые жители столицы. ОПГ возглавлял заключенный. 

Злоумышленники на рекламных сайтах находили объявления о продаже недвижимости, земельных участков и люксовых транспортных средств и предлагали посредническую помощь. В итоге обманным путём они получали право собственности на товары. Ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 1 000 000 леев.

В ходе обыска в домах подозреваемых были обнаружены документы на недвижимость и автомобили, добытые путём мошенничества. Один человек был задержан на 30 суток, ещё двое находятся под судебным контролем.

Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет.

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