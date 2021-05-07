Выманил интимные фото и видео, а затем потребовал деньги: полиция задержала шантажиста (ВИДЕО)

Выманил интимные фото и видео, а затем потребовал деньги: полиция задержала шантажиста (ВИДЕО)

22-летний житель села Сипотень Каларашского района обвиняется в шантаже и вымогательстве денег.

В полицию обратилась 21-летняя женщина и рассказала, что подозреваемый обманным путём завладел её интимными видеозаписями и фотографиями. Мужчина пригрозил опубликовать компромат в социальных сетях. Шантажом ему удалось выманить у жертвы 74 000 леев.

Подозреваемый частично признал свою вину. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет и штраф до 117 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md