Выманил интимные фото и видео, а затем потребовал деньги: полиция задержала шантажиста (ВИДЕО)

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22-летний житель села Сипотень Каларашского района обвиняется в шантаже и вымогательстве денег.

В полицию обратилась 21-летняя женщина и рассказала, что подозреваемый обманным путём завладел её интимными видеозаписями и фотографиями. Мужчина пригрозил опубликовать компромат в социальных сетях. Шантажом ему удалось выманить у жертвы 74 000 леев.

Подозреваемый частично признал свою вину. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 10 лет и штраф до 117 500 леев.

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