Выложил 700 евро за поддельный паспорт. Молдаванин попытался уехать по фальшивому документу в Чехию

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Инцидент зарегистрировали вчера на КПП “Кагул”.

Житель села Корлэтень был пассажиром рейсового автобуса. В ручной клади мужчины нашли документ, выданный румынскими властями. Паспорт оказался поддельным, его изъяли.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад купил нужный документ в Интернете за 700 евро. По нему он хотел трудоустроиться в Европе.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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