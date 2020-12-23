Выложил 700 евро за поддельный паспорт. Молдаванин попытался уехать по фальшивому документу в Чехию

Выложил 700 евро за поддельный паспорт. Молдаванин попытался уехать по фальшивому документу в Чехию

Инцидент зарегистрировали вчера на КПП “Кагул”.

Житель села Корлэтень был пассажиром рейсового автобуса. В ручной клади мужчины нашли документ, выданный румынскими властями. Паспорт оказался поддельным, его изъяли.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад купил нужный документ в Интернете за 700 евро. По нему он хотел трудоустроиться в Европе.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md