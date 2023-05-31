Вылезал через окно: студент упал с четвёртого этажа и получил переломы

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21-летний пациент поступил в реанимацию с множественными травмами после падения с 4-го этажа.

По предварительной информации, двое студентов Тираспольского университета попросили вахтёра в общежитии разрешить им выйти в супермаркет за продуктами. Получив отказ, парни перелезли через окно на 4-м этаже и спустились по наружной стене.

Когда возвращались, один из приятелей успел взобраться на балкон, у другого что-то пошло не так. Он сорвался с высоты и получил многочисленные переломы, пишет mvdpmr.org.

Экспертиза показала, что парни были трезвыми. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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