Вылетел с трассы и перевернулся: в Хынчештах из-за гололёда произошло ДТП

0

Водитель не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машину занесло в кювет. К счастью, никто не пострадал.

По данным полиции, ДТП случилось накануне вблизи села Анены Хынчештского района. За рулём автомобиля Ford находился 20-летний парень. Пассажиров в машине не было.

Водитель прошёл тест на алкоголь, который показал, что он находился в трезвом состоянии, передаёт protv.md. Все обстоятельства аварии выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.