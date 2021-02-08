Вылетел с трассы и перевернулся: в Хынчештах из-за гололёда произошло ДТП

Вылетел с трассы и перевернулся: в Хынчештах из-за гололёда произошло ДТП

Водитель не справился с управлением на опасном повороте, в результате чего машину занесло в кювет. К счастью, никто не пострадал. 

По данным полиции, ДТП случилось накануне вблизи села Анены Хынчештского района. За рулём автомобиля Ford находился 20-летний парень. Пассажиров в машине не было.

Водитель прошёл тест на алкоголь, который показал, что он находился в трезвом состоянии, передаёт protv.md. Все обстоятельства аварии выясняются.

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