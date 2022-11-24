Вылетел через сплошную: Lexus сбил перебегавшую дорогу пенсионерку

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ДТП произошло в Тирасполе.

Lexus выехал с дворовой территории. Нарушив ПДД, водитель проехал через две сплошные линии.

По словам 34-летней автоледи, она увидела женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, пыталась уйти от столкновения, но не вышло. Бампером Lexus ударил 79-летнюю пенсионерку. Пострадавшую с переломами рёбер госпитализировали в травматологическое отделение, пишет mvdpmr.org.

Проводится разбирательство.

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