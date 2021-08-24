“Выкручивайтесь сами”. Немеренко: Денег на COVID-тесты для учителей у государства нет (ВИДЕО)

0

Министр здравоохранения расценила как атаку недовольство профсоюзов образования и науки решением обязать всех сотрудников школ делать за свой счёт каждые две недели тесты на коронавирус. В рамках передачи на общественном телеканале Алла Немеренко чётко сказала: оплачивать тестирование учителей государство не будет, так как деньги нужнее для другого. Немеренко также предложила педагогам узнать у других бюджетников, согласны ли они с тем, чтобы их взносы были потрачены на COVID-тесты персонала образовательных учреждений.



– Я бы хотела спросить сегодня граждан – всех, кто вакцинировался, медиков, полицейских и других – они хотят платить из своих взносов за тех, кто отказывается вакцинироваться и кто должен проходить тестирование каждые две недели? Эти деньги мы можем потратить на оснащение школ, на их ремонт, на улучшение системы образования в целом, – сказала она.

Немеренко отметила, что средняя цена самого дешёвого теста, на антиген, составляет 300 леев, а чтобы вакцинировать всех сотрудников системы образования всего один раз нужны десятки миллионов леев. Выделять их государство не готово.

– Те, кто говорит о том, что педагоги имеют право на бесплатные тесты, пусть узнают, если граждане, в особенности вакцинированные, готовы поделиться своим “куском”, чтобы каждые две недели тестировать учителей за счёт государства, – добавила министр.

Напомним, сегодня ПСРМ потребовала от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт. Тестирование должно проводиться исключительно из государственного бюджета, уверены социалисты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.