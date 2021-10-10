Выявлены различия в иммунном ответе на COVID-19

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Исследователи из США доказали, что у переболевших COVID-19 людей и у привившихся от коронавирусной инфекции существуют различия в работе B-лимфоцитов. Статья учёных принята к публикации в журнале Nature.

Содержание антител со временем неизбежно падает, что повышает риск повторного заражения. На этот случай у организма есть «запасной план»: В-клетки памяти (В-лимфоциты), которые позволяют иммунитету «помнить» антиген на протяжении многих лет и при повторном его проникновении быстро отвечать выработкой большого количества антител.

Исследователи из Рокфеллеровского университета сравнили образцы крови, полученные от перенёсших коронавирусную инфекцию пациентов и от 32 человек, получивших две дозы разных мРНК-вакцин — Moderna и Pfizer — и ранее не заражавшихся. В обоих случаях учёные выявили одинаковое количество выработанных B-клеток памяти, пишет lenta.ru.

Между первой и второй дозой вакцины B-лимфоциты активно эволюционировали и производили все более сильные антитела. Однако после двух месяцев процесс останавливался — антитела не становились сильнее. Несмотря на то, что некоторые из них могли нейтрализовать «дельта»-вариант и другие новые варианты коронавируса, широта их нейтрализации не расширялась. У переболевших же пациентов B-клетки памяти продолжали эволюционировать и производить всё более мощные антитела всё более широкого спектра действия и через год.

Причиной этому феномену, отмечают учёные, может быть различная реакция организма на проникновение вируса через дыхательные пути или через сосуды конечностей. Есть вероятность того, что влияет и продолжительное нахождение вирусных частиц в организме на протяжении инфекции.

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