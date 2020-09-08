Выявлен 501 новый случай коронавируса

Выявлен 501 новый случай коронавируса

Сегодня, 8 сентября, в Молдове был выявлен 501 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

8 новых случаев “завезли” из других стран. За сутки было сделано 2 513 тестов, из которых 2 297 – впервые.

За всё время пандемии в Молдове было выявлено 40 556 случаев коронавируса. Вылечились 28 962 человека, скончались 1 087.

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