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Сегодня, 1 сентября, в Молдове было выявлено 288 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 1370 тестов, в том числе 1210 впервые. Один новый случай был завезен из Египта.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 37 208 новых случаев коронавируса. Вылечились 26 189 человек, скончались 1 008. Активными остаются 10 013 случаев.

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