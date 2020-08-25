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Сегодня, 25 августа, в Молдове было выявлено 530 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа было сделано 2 685 тестов, в том числе 2 074 впервые. 5 новых случаев были “завезены”: из Германии (3), Болгарии (1) и Турции (1).

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 34 358 случаев коронавируса. Вылечились 23 869 человек, 960 скончались.

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