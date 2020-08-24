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Сегодня, 24 августа, в Молдове было выявлено 350 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние сутки было сделано 1414 тестов, из которых 1232 впервые. 6 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Румынии, по одному из Германии, Турции и Украины.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 33828 человек. Вылечились 23570, скончались 945. Активными остаются 9313 случаев.

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