0

Сегодня, 18 сентября, в Молдове было выявлено 665 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2776 тестов, в том числе 2539 впервые. 6 случаев были “завезены”: 2 из Турции, 2 из Украины и по одному из Италии и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 45 648 новых случаев коронавируса. Вылечились 33 734 человека, скончались 1186.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.