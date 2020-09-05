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Сегодня, 5 сентября, в Молдове было выявлено 567 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было проведено 2628 тестов, в том числе 2460 – впервые. 4 новых случаая были “завезены”: из Турции, Египта, Франции и Чехии.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 39 473 случая коронавируса. 27 799 человек вылечились, 1063 скончались.

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