Выявлено 534 новых случая коронавируса

Выявлено 534 новых случая коронавируса

Сегодня, 4 сентября, в Молдове было выявлено 534 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было проведено 2572 теста, в том числе 2356 впервые. 7 новых случаев были “завезены”: 4 из Турции, 2 из Румынии, 1 из Украины.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 38 906 случаев коронавируса. 27 441 человек вылечились, 1047 скончались.

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