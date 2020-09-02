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Сегодня, 2 сентября, в Молдове было выявлено 532 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

3 случая были “завезены”: из Египта, США и Украины. За сутки было проведено 2 524 теста, в том числе 2 212 – впервые.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 37 740 случаев коронавируса. Вылечились 26 575 человек, 1 024 человека скончались.

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