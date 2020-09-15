Выявлено 527 новых случаев коронавируса

Выявлено 527 новых случаев коронавируса

Сегодня, 15 сентября, в Молдове было выявлено 527 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 2320 тестов, в том числе 1987 впервые. 5 случаев были “завезены”: 2 из Турции и по одному из Италии, Кипра, Германии.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 43 734 новых случаев коронавируса. Вылечились 32 293 человека, скончались 1143.

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