Выявлено 406 новых случаев коронавируса

Выявлено 406 новых случаев коронавируса

Сегодня, 23 августа, в Молдове было выявлено 406 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За последние 24 часа были сделаны 1438 тестов: 1097 в первый раз, остальные – повторно. Все новые случаи – местные.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 33478 человек. Вылечились 23 262 пациента. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 940 человек. Активными остаются 9275 случаев.

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