Выявлено 324 новых случая коронавируса

Выявлено 324 новых случая коронавируса

Сегодня, 6 сентября, в Молдове было выявлено 324 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 1145 тестов, 1038 из которых – впервые. Все новые случаи местные.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 39 797 случаев заболевания. Вылечились 28 183 человека (+384 за сутки). Нет ни одного нового летального исхода, а всего скончались 1063 человека. Активными остаются 10551 случай.

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