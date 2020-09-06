0

Сегодня, 6 сентября, в Молдове было выявлено 324 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1145 тестов, 1038 из которых – впервые. Все новые случаи местные.

За всё время пандемии в Молдове было зарегистрировано 39 797 случаев заболевания. Вылечились 28 183 человека (+384 за сутки). Нет ни одного нового летального исхода, а всего скончались 1063 человека. Активными остаются 10551 случай.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.