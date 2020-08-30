Выявлено 296 новых случаев коронавируса

Выявлено 296 новых случаев коронавируса

Сегодня, 30 августа, в Молдове было выявлено 296 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 989 тестов, из которых 900 впервые. Три новых случая “завезены”: из Румынии, Турции и Франции.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 36700 случаев заболевания. Вылечились 25504 человека, скончались 992. Число активных случаев составляет на данный момент 10204.

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