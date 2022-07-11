Выявлен новый симптом «омикрон»-штамма коронавируса

Выявлен новый симптом «омикрон»-штамма коронавируса

Стало известно ещё об одном симптоме «омикрон»-штамма коронавируса (BA.5). По словам профессора-иммунолога Люка О’Нила из Великобритании, этот признак может проявляться как у взрослых, так и у детей, сообщает The Sun. 

Речь идёт о ночной потливости. Специалист отметил, что она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье. И это, подчеркнул он, никак не связано с повышенной температурой.

– Новый симптом – это результат встречи нового вируса с иммунной системой. В итоге у вас появляются новые варианты заболевания, – сказал иммунолог.

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