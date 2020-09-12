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Сегодня, 12 сентября, в Молдове был выявлен 531 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2626 тестов, в том числе 2372 впервые. Один новый случай был “завезён” из Турции.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 42 714 новых случаев коронавируса. Вылечились 30 918 человек, скончались 1117.

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