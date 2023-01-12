Выясняли отношения: жительницу столицы пырнули ножом, она в тяжёлом состоянии

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39-летнюю женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии из-за полученного ножевого ранения. Инцидент произошёл в среду вечером на ул. М. Варлаам.

По предварительным данным, жертва и агрессор были знакомы, между ними возник конфликт. В какой-то момент мужчина достал нож и пырнул женщину в живот. Пациентка была госпитализирована в тяжёлом состоянии, пишет unimedia.info.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

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