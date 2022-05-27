Выиграй Дом Твоей Мечты, два автомобиля и 150 Супер Призов от Carpet Outlet!!!

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Самая Большая Сеть магазинов ковров в Молдове, Carpet Outlet, рада сообщить своим клиентам Супер Новость: с 10-го мая 2022-го года была запущена Большая Мега Акция, полная приятных сюрпризов, где каждый может выиграть Дом Мечты, два автомобиля или один из 150-ти ценных Супер Премий!!! Для участия в розыгрыше, достаточно осуществить покупку в размере минимум 2900 лей и автоматически получаешь гарантированный приз на месте в магазине и заполняешь счастливый билет для участия в розыгрыше!

Будут 3 розыгрыша, где будут разыгрываться по одному Мега Призу и по 50 Супер Призов. Общий призовой фонд составляет 15.000.000,00 лей!!! Больше приобретённых ковров – больше шансов на успех и выигрыш призов!

Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются и мы рады сообщить Вам, что лишь в период с 27-го мая по 7-го июня, Carpet Outlet, удваивает количество гарантированных подарков при покупке и соответственно вдвое вырастают и шансы выигрыша одного из ценных подарков, и не исключено что это может быть Дом Мечты или автомобиль. В этом же промежутке времени и только в Carpet Outlet, Вас ожидает сладкий сюрприз – каждый посетитель магазина получает бесплатно мороженое! Наверняка, Ваш ребёнок будет в восторге!

Как всегда, Вас ждут умопомрачительныыые скидки от -40% до -70%, а также мы предлагаем ковры на стоковой распродаже по 480, 590, 690, 790 лей за один ковёр, размера 1,6м х 2,3м!!!

Давайте вспомним ТОП 5 преимуществ при покупке ковра для своего дома:

Натуральный термо и шумо изолянт;

Не боится пятен и грязи;

Прослужит Вам до 50-ти лет;

Будет служить украшением для Вашего дома;

Идеальный подарок для близких.



Мы получили огромное количество новых ковров: большое разнообразие цветов, качеств и дизайнов…

Приходите сейчас и мы поможем Вам создать комфортную и уютную атмосферу в Вашем доме.!!!

1.Mega Carpet Outlet (рядом с магазином Metro 1, Старая Почта) карта

Телефон: 060015004

Кишинёв, ком. Стэучень, ул. Chișinăului 5,

Траспорт: Маршрутка № 162, 186, 190, 2.

Carpet Outlet Creator Mall Sculeanca карта

Телефон: 069275042

Кишинёв, ул. Calea Trușenilor 91, в магазине Creator Mall,

Траспорт: Маршрутка № 135, Тролейбус № 34, Автобус № 20.

Carpet Outlet Botanica карта (Ворота Города, со стороны аэропорта)

Телефон: 079574383

Кишинёв, бв. Dacia 55,

Траспорт: Тролейбус № 4, 22, 30

Автобус № 19, 44, 49, 55

Маршрутка № 116, 157 (103, 113, 184).

Carpet Outlet Ciocana карта

Телефон: 069078710

Телефон: 069078710 Кишинёв, бв. Mircea cel Bătrîn, 39

Вблизи конечной остановки при пересечении ул. Dumeniuc,

Траспорт: Маршрутка № 113, 123, 166, 191,

Тролейбус №10, 13, 23, 24, 26,

Автобус № 23.

Будем очень рады увидеть Вас в одном из наших магазинов!!! И не забывайте!!! Запасы ограничены!!!

www.carpetoutlet.md

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