Выхватил телефон и был таков: патрульные задержали уличного вора

Выхватил телефон и был таков: патрульные задержали уличного вора

Злоумышленник ограбил 21-летнего жителя столицы на центральном автовокзале. Он подошёл к молодому человеку и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Заполучив устройство, мужчина сбежал вместе с ним. 

Потерпевший обратился за помощью к ближайшему патрулю карабинеров. По описанию, составленному жертвой, преступника задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который к тому времени уже успел продать украденное.

Злоумышленника доставили в инспекторат, ведётся разбирательство.

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