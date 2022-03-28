Выхватил телефон и был таков: патрульные задержали уличного вора

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Злоумышленник ограбил 21-летнего жителя столицы на центральном автовокзале. Он подошёл к молодому человеку и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Заполучив устройство, мужчина сбежал вместе с ним.

Потерпевший обратился за помощью к ближайшему патрулю карабинеров. По описанию, составленному жертвой, преступника задержали. Им оказался 36-летний ранее судимый мужчина, который к тому времени уже успел продать украденное.

Злоумышленника доставили в инспекторат, ведётся разбирательство.

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