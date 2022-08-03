Выхватил сумку из рук: в столице поймали злоумышленника (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в уличной краже.

По данным полиции, злоумышленник украл у прохожего сумку, в которой находились деньги и телефон. Сумма ущерба составила 8 200 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Он признал свою вину.

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. На этот раз ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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