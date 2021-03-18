Выхватил кошелёк: рецидивист ограбил на улице ребёнка (ВИДЕО)

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25-летний житель столицы был задержан по обвинению в ограблении несовершеннолетнего. Мужчину ранее уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения и оборот наркотиков.

Инцидент произошёл 15 марта на одной из улиц Ботаники. Злоумышленник выхватил портмоне у 10-летнего ребёнка и убежал. В полицию обратилась мать несовершеннолетнего.

Вскоре подозреваемый был задержан, он сознался в содеянном. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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