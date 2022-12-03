Выходные в Молдове пройдут без погодных сюрпризов

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В выходные будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется максимум до +5 градусов на юге, +4 в центре и +3 на севере. Ночью будет от -2 до +4.



Атмосферное давление в выходные дни и в начале следующей недели будет высоким.

На следующей неделе температурные практически значения не изменятся. Осадки в виде снега возможны в понедельник и во вторник на севере. При этом температура днем будет выше нуля.

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