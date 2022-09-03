Выходные в Молдове будут прохладными и дождливыми

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Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на эти выходные прохладную погоду. Ожидаются облачность и кратковременные дожди.



Так, в субботу, 3 сентября, в центральных районах страны температура воздуха составит от +15 до +18 градусов. На всей территории страны будет пасмурно, пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 4 сентября, осадки не ожидаются. Температура воздуха в среднем составит до +21 градуса в дневное время суток, а в ночное время – до +13 градусов.

Следующая неделя также будет облачной. Столбики термометров в понедельник поднимутся максимум до +25 градусов на юге, а на севере будет до +23 градусов.

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