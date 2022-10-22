Выходные в Молдове будут дождливыми

Выходные в Молдове будут дождливыми

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в эти выходные в Молдове ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

Так, 22-23 октября слабые, кратковременные осадки в Молдову принесёт атмосферный фронт. Температура воздуха ночью будет в пределах +2..+10 градусов, а в следующие дни ночная температура немного понизится, передает moldpres.md.

Дневная температура воздуха 22-23 октября будет колебаться от +14 до +19 градусов. Воскресенье будет дождливым и пасмурным, однако с понедельника потеплеет.

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