Выходные в Молдове будут дождливыми, местами ожидаются грозы

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По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Молдове пройдут дожди с грозами. При этом сохранится жаркая погода: до +32 градусов.

В субботу, 30 июля, на юге и на севере пройдут дожди, а в центральных районах ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха днём составит максимум +32 градуса (на юге) и минимум +27 (на севере). Ночью столбики термометров покажут от +17 до +20 в центральных районах страны.

В воскресенье, 31 июля, на всей территории ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха не изменится.

Следующая неделя также начнется с дождей и гроз по всей стране. Осадки прекратятся во вторник, 2 августа.

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