Выходные не порадуют жителей Молдовы тёплой погодой

0

По данным синоптиков, погода на этих выходных будет преимущественно облачной и дождливой.

В субботу днём ​​воздух прогреется до 20-23 градусов, пройдут дожди. В ночное время термометры покажут до +13°C.

В воскресенье днём температура будет колебаться от +18 до +21 градуса. По всей стране пройдут дожди, ожидается переменная облачность.

Следующая неделя начнётся с похолодания и дождей в центральных и южных районах страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.