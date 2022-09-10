Выходные не порадуют жителей Молдовы тёплой погодой

Выходные не порадуют жителей Молдовы тёплой погодой

По данным синоптиков, погода на этих выходных будет преимущественно облачной и дождливой.

В субботу днём ​​воздух прогреется до 20-23 градусов, пройдут дожди. В ночное время термометры покажут до +13°C.

В воскресенье днём температура будет колебаться от +18 до +21 градуса. По всей стране пройдут дожди, ожидается переменная облачность.

Следующая неделя начнётся с похолодания и дождей в центральных и южных районах страны.

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