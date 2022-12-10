Выходные будут тёплыми, но дождливыми

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В наступившие выходные воздух в Молдове прогреется от +10 до +12 градусов. В воскресенье на всей территории страны ожидаются дожди.

Они сохранятся и в понедельник, а уже со вторника температура воздуха несколько понизится, на севере и в центре возможны дожди со снегом. Ночью будет минусовая температура.

Атмосферное давление в воскресенье и понедельник будет пониженным, а в остальные дни нормальным.

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