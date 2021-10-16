Выходные будут холодными и дождливыми

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Государственная гидрометеорологическая служба прогнозирует на эти выходные холодную погоду. Ожидаются облачность и кратковременные дожди.

Согласно сообщению метеорологов, в субботу, 16 октября, ожидается от 10 до 15 градусов тепла днём ​​и от 4 до 9 градусов ночью. Завтра будет пасмурно, по всей стране пройдут дожди.

В воскресенье ожидается такая же температура, без осадков. Так же будет и в понедельник, 18 октября, но со вторника потеплеет. В четверг и пятницу, 21-22 октября, термометры будут показывать +23 градуса, пишет moldpres.md.

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