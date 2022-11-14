Выехал на встречку: водителю-нарушителю грозит штраф и лишение прав

0

Авария произошла в Тирасполе.

«Хонда» выехала на встречку и столкнулась с «Фольксвагеном». В ДТП никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Автоинспекторы при проверке документов обратили внимание на признаки алкогольного опьянения у 27-летнего водителя «Хонды». Мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался, пишет mvdpmr.org.

За это автовладельцу грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.