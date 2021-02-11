Выдвиженка Санду хочет снова повысить пенсионный возраст и вернуть Закон о миллиарде (ВИДЕО)

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Кандидат Майи Санду на должность премьер-министра Наталья Гаврилицэ хочет аннулировать принятые в конце прошлого года по инициативе ПСРМ решения о снижении пенсионного возраста и об отмене так называемого Закона о миллиарде. Об этом она заявила, отвечая на вопросы депутата Партии социалистов Богдана Цырди.

– Законы нужно принимать в соответствии с Конституцией, у них должны быть заключения правительства, анализ и расчёты, – сказала она.

Цырдя, в свою очередь, уличил Гаврилицэ во вранье по поводу процента индексации пенсий. Он также напомнил кандидату в премьеры, как Майя Санду голосовала за выделение средств из Нацбанка под гарантии правительства для покрытия “дыры”, образовавшейся в трёх банках в результате “кражи века”. Эти деньги впоследствии были превращены в госдолг, а возвращать их обязали граждан. По инициативе депутатов ПСРМ в прошлом году этот закон был отменён.

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