Выдвинуты три версии пожара на мансарде на Буюканах

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Инцидент произошёл накануне на улице И. Пеливан, 17/3.

Как сообщает пресс-служба ГИЧС, специалисты рассматривают три версии случившегося: короткое замыкание, нарушение противопожарных правил при использовании электрического оборудования и неосторожность при курении. Окончательная версия будет озвучена после завершения экспертизы.

В тушении возгорания были задействованы 70 спасателей и 11 единиц спецтехники. В результате пострадал один пожарный – у него травмы ног. Мужчина проходит лечение на дому.