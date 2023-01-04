Выделенные полосы для общественного транспорта обеспечивают бесперебойное движение в столице

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Троллейбусы и автобусы на многих столичных улицах курсируют более свободно с соблюдением расписания, так что пассажиры вовремя добираются до места назначения.

На данный момент выделенные полосы для общественного транспорта в столице есть на семи улицах. Речь идёт о следующих улицах: ул. Александра Пушкина, ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Ион Крянгэ, ул. Богдан-Воевод, бул. Штефан чел Маре, бул. Григоре Виеру, бул. Ренаштерий Национале.

На этих участках дороги транспорт ходит по расписанию, и людям легче передвигаться по городу. Выделенные полосы предназначены для многих видов транспорта: троллейбусов, автобусов, а также скорой помощи, полиции, пожарных, велосипедов, самокатов.

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