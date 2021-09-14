Выдавить пробки

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Кишинёвцам предлагают пересесть на городской транспорт

Мэрия Кишинёва планирует до конца 2021 года существенно пополнить парк троллейбусов и автобусов. Представители законодательной власти муниципия от фракции ПСРМ направили градоначальнику пакет предложений, позволяющих избавить столицу от заторов.

КСТАТИ

Мэрия Кишинёва планирует до конца текущего года организовать ещё несколько выделенных полос для общественного транспорта, которые свяжут ряд секторов столицы. Обсуждаются три приоритетных маршрута: 1) ул. Каля Ешилор – пр-т Штефана чел Маре – виадук – пр-т Дачия; 2) ул. Алба Юлия – ул. И. Крянгэ – виадук – пр-т Дачия; 3) пр-т Мирча чел Бэтрын – ул. Б. Воевод – пр-т Г. Виеру – ул. А. Матеевич и обратно до бул. Национального возрождения.

Недовыделенные полосы

По данным Агентства государственных услуг, на 1 февраля 2021 года в Республике Молдова было зарегистрировано около 1,1 млн транспортных средств, из которых более 318 тыс. приходится на Кишинёв. Растущее число автомобилей осложняет движение по столичным улицам. Пробки порой бывают такими жуткими, что добраться из одной точки в другую – большая проблема.

Примерно год назад столичная мэрия стала организовывать выделенные линии для движения общественного транспорта, чтобы сократить время нахождения в пути жителей столицы. Такие полосы появились на улицах Пушкина и Бэнулеску Бодони. Планируется постепенно обеспечить такими полосами главные магистрали всех секторов Кишинёва, но на некоторое время этот проект затормозил, так как вице-мэра Виктора Киронду, курировавшего данную область, попросили из исполнительной власти. В том числе и за то, что он не справлялся со своими должностными обязанностями.

В конце минувшей недели вице-председатель фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов в рамках организованной для СМИ пресс-конференции заявил, что данный проект крайне важен для Кишинёва и требует продолжения. В этой связи подготовлен и отправлен на имя мэра Иона Чебана пакет предложений.

– Почти два года назад начались работы по организации выделенных полос, которые позже появились на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, но, к сожалению, на этом работа в этом направлении приостановилась, – посетовал местный избранник. – Но её важно продолжать, так как выделенные линии крайне необходимы для свободного движения троллейбусов и автобусов по городу. Я был участником нескольких московских урбанистических форумов, где говорилось о том, что в Москве выделенные линии снизили нагрузку на дорожную сеть и пробок стало меньше на 15 – 20%.

Советник объяснил на примере одной известной урбанистам фотографии, на которой представлены три варианта передвижения граждан по городу (на личном автомобиле, на общественном транспорте и на велосипедах), преимущества поездок на троллейбусах и автобусах. При передвижении 60 человек на личных автомобилях возникают пробки из-за соответствующего числа машин на дорогах. Эти же 60 человек могут пересесть на общественный транспорт, оставив свои авто дома, и тогда улицы города станут свободней.

– Выделенные линии нужны для того, чтобы общественный транспорт быстро и комфортно передвигался по городу, доставляя пассажиров из одной точки в другую, – разъясняет А. Одинцов. – Но мы сталкиваемся с большими проблемами. Недостаточно просто нанести соответствующую разметку на дорожное полотно, важно ещё проводить широкую информационную кампанию. В этой связи мы обратились в управление общественного транспорта и к мэру с предложением инициировать несколько шагов, чтобы выделенные линии работали, общественный транспорт быстро передвигался, а у людей, владеющих личным транспортом, появился стимул пересаживаться на городские троллейбусы и автобусы. Если это произойдёт, то количество автомобилей на дорогах Кишинёва снизится, а значит и пробок будет меньше.

Выделенные линии крайне необходимы для свободного движения общественного транспорта. Я был участником нескольких московских урбанистических форумов, где говорилось о том, что в Москве выделенные линии снизили нагрузку на дорожную сеть и пробок стало меньше на 15 – 20%.

Шаги навстречу комфорту

Александр Одинцов выделил несколько важных шагов, которые следует сделать столичной мэрии для правильной организации движения транспорта по городу. В первую очередь необходимо закупить достаточное количество троллейбусов и автобусов для обновления и расширения парка общественного транспорта, чем сейчас муниципальная власть активно занимается.

Как заявлял в начале сентября мэр Кишинёва Ион Чебан, цитируемый «АиФ в Молдове», за минувший год муниципалитету удалось обновить парк общественного транспорта на 83 единицы. До конца этого года в столицу будет доставлено минимум 240 автобусов и троллейбусов.

При достаточном количестве городского транспорта уже можно будет проводить широкую информационную кампанию, которая поможет убедить кишинёвцев пересаживаться на общественный транспорт. По словам А. Одинцова, многие горожане используют личные автомобили, чтобы утром добраться на работу, а вечером вернуться домой.

– Эти люди спокойно могут передвигаться на общественном транспорте и не способствовать образованию пробок, – отмечает советник. – Понятное дело, что произойдёт это при нескольких условиях: если городские троллейбусы и автобусы будут быстро ездить (именно для этого нужны выделенные полосы); если зимой в них будет тепло, а летом прохладно. В этом плане муниципальный совет поддержал исполнительную власть по закупке современных автобусов и троллейбусов.

Поможет разгрузить улицы и отказ родителей возить детей в учебные заведения в другой микрорайон города. Пандемия и период каникул продемонстрировали, насколько освобождаются улицы, когда нет занятий в учебных заведениях. Местные избранники считают, что в сложившейся ситуации следует внести в регламент изменения, предусматривающие обучение детей в школах по месту проживания.

Проредить пробки поможет и оплата абонемента на проезд в общественном транспорте работникам муниципальных учреждений (учебных, медицинских) и предприятий.

Не менее важно организовать так называемые перехватывающие парковки для жителей пригородов столицы, чтобы они там могли оставлять свои автомобили, а по городу передвигаться на общественном транспорте.

Позволит разгрузить улицы грамотная организация парковочных мест, нанесение правильной разметки на участки дорог с круговым движением, где есть и прилегающие улицы (например на кругу А. Руссо – Мирча чел Бэтрын и выезд на ул. Джинта Латинэ), перенаправление транзитных автомобилей в объезд Кишинёва.

Пока ещё не поздно

Александр Одинцов отметил, что предлагаемый советниками пакет мер исполнительной власти – не политическая акция, а естественное желание его и коллег, как жителей города, передвигаться быстро и комфортно по столичным дорогам, а не терять в пробках по несколько часов.

О том, что решать вопрос с пробками нужно немедленно, говорят и эксперты. По их прогнозам, через 2–3 года количество автомобилей в РМ увеличится вдвое. И тогда столичной власти точно не справиться с ситуацией. Как одно из решений эксперты предлагают организовывать по городу платные парковочные места, чтобы автовладельцы, не желая тратить деньги на стоянку, оставляли свои машины дома. И пользовались ими только для поездок на выходные за город.

Лыко в строку

Ноль смертей

Советники-социалисты обратились к руководству столичной мэрии с просьбой инициировать программу организации безопасных пешеходных переходов «Ноль смертей».

Поводом для данной инициативы стало большое количество регистрируемых ДТП, влекущих за собой не только увечья, но и смерть людей, переходящих по правилам дорогу. Для начала предлагается проанализировать все пешеходные переходы на территории муниципия, выяснить, на каких из них чаще всего происходят ДТП, затем спроектировать и оборудовать безопасные места по пересечению людьми дороги.

Заниматься этим анализом должна рабочая группа, в которую войдут специалисты в области дорожного движения, безопасности движения, а также архитекторы, представители гражданского общества, муниципального совета Кишинёва. Они должны выйти к проектировщикам с предложениями, которые помогут исключить риски ДТП на пешеходных переходах.

Подготовила Любовь Чегаровская