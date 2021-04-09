Выбраны имена для 4-х львов столичного зоопарка

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Симба, Лея, Луна, Бэлла – так будут названы львы, привезённые недавно в зоопарк Кишинёва.

По словам генерального примара Иона Чебана, имена были выбраны путём конкурса, организованного Главным управлением образования, молодёжи и спорта в сотрудничестве с Муниципальным молодёжным центром.

В объявленном конкурсе приняли участие 113 детей и молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет из Кишинёва, которые предложили имена для львят. Затем комиссия отобрала 10 имён для девочек и 10 для мальчиков и выставила их на публичное голосование, – рассказал Ион Чебан.

В финальном этапе конкурса в онлайн-опросе проголосовало около 2 000 человек. По словам градоначальника, 15 апреля победители будут награждены дипломами и денежными призами – по 1 000 леев каждому.

Напомним, недавно в столичный зоопарк из Харькова были привезены 4 африканских льва – три самки и один самец в возрасте 6 месяцев.

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